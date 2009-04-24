Der rasende Gegenbeweis

Am Donnerstag raste er in eine Wiener Straßenbahn, um den Beruf des Tramwayfahrers kennenzulernen - und es entspann sich ein typischer Hatschi-Dialog: "Wie heißt das? Führerstand? Cockpit?" - "Fahrersitz." - "Wo gibt man Gas?" - "Gas hamma kans, wir fahr´n mit Strom." - "Der gelbe Knopf da - was ist - ah, Glocke, steht sogar drauf." - "Hm." - "Ich hab g´hört, Straßenbahnfahrer sind begehrte Männer?" - "Ja, ma lernt viel Leut´ kennen." - "Aha".



Wer etwas über Beruf, Ausbildung, Höhe- und Tiefpunkte, Freud und Leid eines Tramwayfahrers wissen will, wird wohl selbst einen fragen müssen - es fahren ja genug herum im Wien. Hatschi ist übrigens (als Moderator) mietbar. Wenn er nicht gerade Radio macht, rast er zu Festln, Messen und Events, um weiter lustig zu sein.