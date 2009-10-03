Der Ratifikationsprozess des Vertrags von Lissabon

- Ungarn: 17. Dezember 2007 durch parlamentarische Abstimmung



- Malta: 29. Jänner 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Slowenien: 29. Jänner 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Rumänien: 4. Februar 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Frankreich: 14. Februar 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Bulgarien: 21. März 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Polen: 1. April 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Slowakei: 10. April 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Portugal: 23. April 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Österreich: 9. April 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Lettland: 8. Mai 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Litauen: 8. Mai 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Luxemburg: 29. Mai 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Estland: 11. Juni 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Griechenland: 11. Juni 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Finnland: 11. Juni 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Irland: 12. Juni 2008 - Referendum, bei dem der Vertrag abgelehnt wird



- Großbritannien: 11. März 2008 (House of Commons) und 18. Juni 2008 (House of Lords) durch parlamentarische Abstimmung



- Zypern: 3. Juli 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Belgien: 6. März 2008 bis 10. Juli 2008 durch parlamentarische Abstimmung (Senat, Abgeordnetenkammer, Regionenparlamente)



- Polen: 1./2. April 2008 (Sejm und Senat) durch parlamentarische Abstimmung



- Deutschland: 24. April 2008 (Bundestag) und 23. Mai 2008 (Bundesrat) durch parlamentarische Abstimmung



- Spanien: 26. Juni 2008 (Abgeordnetenkongress) und 15. Juli 2008 (Senat) durch parlamentarische Abstimmung



-Italien: 23. Juli 2008 (Senat) und 31. Juli 2008 (Abgeordnetenkammer) durch parlamentarische Abstimmung



- Schweden: 20. November 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Tschechien: 18. Februar 2009 durch parlamentarische Abstimmung



- Deutschland: 15. Februar 2008 durch parlamentarische Abstimmung



- Irland: 2. Oktober 2009 - Zweites Referendum bei dem der Vertrag angenommen wird



Tschechiens Präsident Klaus muss den vom Parlament gebilligten Vertrag noch unterzeichnen.