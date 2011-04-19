Der Reiz der verbotenen Eier

Dass das Verbotene spannender ist als das Erlaubte, haben britische Forscher nun zumindest bei Kindern auch wissenschaftlich bewiesen. Zur Jahreszeit passend mit Ostereiern. Dürfen Kinder so viele Schoko-Ostereier essen, wie sie wollen, so ihr Ergebnis, essen sie insgesamt weniger davon, als wenn ihre Süßigkeiten-Lust durch Verbote oder durch Rationen eingeschränkt wird. Der Studie zufolge naschen Kinder, die freien Zugang zu Schokoeiern haben, anfangs zwar mehr als Altersgenossen, die nur feste Rationen von den Eltern bekommen. Am Ende der Ostertage haben die frei entscheidenden Kinder aber insgesamt weniger gegessen. Dass es sich mit Geboten besser lebt als mit Verboten, haben auch schon so manche Erwachsene bei einem Diät-Versuch erfahren müssen. Sich gesund ernähren zu dürfen, gelingt generell leichter, als sich Ungesundes ständig zu verbieten.



Selbstkontrolle ist effizienter als Kontrolle - wissenschaftlich belegt. Vorbehaltlos verlassen wollte sich auf diese Erkenntnis noch keine Gesellschaft. Ganz im Gegenteil.