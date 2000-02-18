Der Ruf nach liberaler Wende

Beobachter sehen in der Entscheidung eine Weggabelung zwischen konservativem Beharrungsvermögen und dem immer lauter werdenden Ruf nach Öffnung des Landes. Sollten die Reformer das Parlament



erobern, würden dennoch die Schaltzentralen der Macht weiter in der Hand der Konservativen bleiben. Oberster Führer der Republik ist und bleibt Ayatollah Ali Khamenei, der in allen wichtigen Fragen



das letzte Wort hat.



anders als er treten die Reformer unter der Führung von Staatschef Mohammad Khatami für mehr bürgerliche Freiheiten gerade auch für die diskriminierten Frauen und ein Zurückdrängen des allumfassenden



Einflusses der religiösen Kräfte in der Gesellschaft ein. Als wichtigste Stützen der Reformkräfte gelten neben den Frauen vor allem die Jugendlichen. Fast zwei Drittel von ihnen sind jünger als 30



Jahre. Khatami hatte vor allem sie im Auge, als er am Donnerstag das Volk nochmals eindringlich zur Wahlbeteiligung aufrief. Doch auch in traditionell konservativen Kreisen hat das Nachdenken



begonnen. Die Händler im Basar von Teheran etwa machen aus ihrem Missmut über die kränkelnde Wirtschaft und die dürftigen Auslandsbeziehungen keinen Hehl mehr. Von einer größeren Öffnung versprechen



sich viele mehr Geschäfte mit dem Westen.



Mit der Festnahme des Ex-Innenministers Abdullah Nuri im November wegen "anti-islamischer" Propaganda wurden die Reformer schwer getroffen · plötzlich fehlte der unumstrittene Spitzenkandidat. Viele



hatten Nuri bereits im Amt des Parlamentspräsidenten gesehen. Hoffnungsträger der Reformer sind nun zwei junge Politiker aus der Hauptstadt mit großen Namen: Der 40-jährige Mohammed Reza Khatami,



Bruder des Staatspräsidenten, und Ali Reza Nuri, Bruder des inhaftierten Ex-Innenministers.



Die als gemäßigt-konservativ geltenden "Partisanen des Wiederaufbaus" kürten Ex-Staatspräsident Hashemi Rafsandjani zu ihrem Spitzenkandidaten. Unterstützung bekommt dieser nicht auch von den



Erzkonservativen.