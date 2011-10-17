Jetzt geht es schon wieder los, dabei ist die Bundesliga ja noch in einer frühen Entwicklungsphase, Punkteverluste haben daher keine unmittelbaren Folgen (Abstieg, vergebene Titelchance). Und dennoch regen sich Spieler wie Trainer bereits landesweit über die Schiedsrichter auf. Auf dem Feld, in der ersten Emotion, ist das absolut verständlich, aber noch Stunden nachher? Zumal es in dieser Runde keine glasklaren Fehlentscheidungen gegeben hat. Ein aberkanntes Tor der Austria hätte man durchaus geben können, genauso wie man beim 3:3 von Mattersburg auf Foul hätte entscheiden können. Doch selbst ein Videobeweis würde in solchen Situationen dem Referee keine Hilfe sein. Sie waren reine Ermessenssache. Gut, der Elfer für Ried war herausgeschunden wie nur was. Aber sollte man wirklich dem Schiedsrichter die Schuld dafür geben, wenn er von einem Spieler vorsätzlich getäuscht wurde?