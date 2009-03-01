Der schnellste Nerv-Service

Es soll ja Menschen geben, die hören den ganzen Tag Ö3. Das ist - gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - eine wirklich löbliche Tat. Schließlich bezahlt die Werbeindustrie gutes Geld dafür, dass sich jemand freiwillig die Spots anhört.
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Und dann gibt es jene Egozentriker, die der mentalen Einöde mit einem Seitensprung zu Ö1 zu entkommen versuchen. Das klappt bisweilen ganz gut. So lange, bis der Verkehrsfunk sich automatisch einschaltet, was er ja auch soll. Blöd nur, wenn dann statt wichtiger Meldungen nur ein "Sie kommen überall gut voran" kommt. Ja, danke auch für diese wertvolle Info. Nur, warum unterbricht man ein anderes Programm für eine solche Null-Meldung? Kann man das nicht abstellen? Sonst hat Ö3 bald den schnellsten Nerv-Service Österreichs.