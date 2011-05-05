Der Schwierige und die Optik

Die Gerüchteküche wusste es schon lange, nun ist es bestätigt: Peter Pacult wird Trainer der Red-Bull-Dependence Leipzig. Und dabei werden wieder jene Geschichten von einem Besuch Pacults bei einem Heurigen, den am fraglichen Tag auch Dietrich Mateschitz beehrte, aufgewärmt, der nach einigem Hin und Her zur fristlosen Entlassung Pacults als Rapid-Trainer führte. Freilich dürfte Rapid Grund gehabt haben, an der Loyalität des eh nicht sonderlich beliebten Übungsleiters zu zweifeln. Rein juristisch wird die Berechtigung der Fristlosen, so Pacult weiter dagegen vorgeht, aber noch zu klären sein. Da ändert es auch wenig, dass er nun tatsächlich Leipzig-Trainer wird. Klar ist allerdings auch, dass die Optik nicht die beste ist. Aber das war Pacult, der sportlich zwar auf grün-weiße Erfolge verweisen kann, im Umgang aber als zumindest schwierig erinnerlich bleiben wird, ja immer schon eher wurscht.