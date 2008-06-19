Der sinkende Eitelkeitspegel

Journalisten sind ja bekanntlich eitle Menschen. Im Fernsehen scheint sich das ganze zu potenzieren: Da informierte Armin Wolf einst in seinem Blog über seine neuen Kontaktlinsen. Alfons Haider macht zu jeder Gelegenheit wenig feinsinnige Anspielungen auf sein Privatleben.
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Aber der Neue im Frühstücksfernsehen Café Puls schlägt einfach alles: Nein, ich muss nicht wissen, dass er an seinem fünften Arbeitstag schon viel lockerer auf der Moderationscouch sitzt und jetzt seinen Sohn grüßen lässt. Nein, ich muss auch nicht wissen, was in ihm und dem Kameramann nach dem freizügigen Bikini-Beitrag vorgeht. Da ist eine Moderatorin wie Renata Schmidtkunz im "Club 2" ein wahrer Segen: So sachlich, uneitel und intelligent wie sie moderiert kein anderer das Abendformat. Also: Lieber länger aufbleiben als früher aufstehen. Der Eitelkeitspegel sinkt dann offenbar.