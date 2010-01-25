Der Skisender

Österreichs Handballer haben am Samstag Sporthistorisches geschafft. Währenddessen war in ORF1 Christl Stürmer beim Snowboarden und danach Didier Cuche beim Hymnenhören zu sehen. Immerhin hat man danach die letzten Minuten des Sieges gegen Serbien gezeigt, die Dramatik und die Emotionen dieser Partie kamen dabei freilich überhaupt nicht zur Geltung. Nun könnte der ORF nonchalant auf die Quoten verweisen, die bei der Siegerehrung aus Kitz höher als dann beim Handball waren. Mit der Argumentation aber würde der ORF seine journalistische Kompetenz aufs Spiel setzen. Wenn es die überhaupt noch gibt. Denn tags darauf, bei der als Sportsendung getarnten Werbesendung aus Schladming, war die ÖSV-Krise trotz langer Berichterstattung über Kitzbühel kein Thema. Warum soll man auch seinen Partner vergrämen.