Der Spiegel der Gesellschaft

Da gibt die Sportmesse "Sportaccord" fernab vom olympischen Glanz und Ruhm, vom sportlichen Wettstreit einen erhellenden Blick auf das, was die Verbände rund um die und hinter den Olympischen Spielen in erster Linie antreibt: Das Aufteilen der riesigen Geldtorte, die sich aus den Zutaten der Kommunikations- und Werbeindustrie speist. Die Spiele der Jugend sind längst zu Spielen der Geschäftemacherei geworden. Dass da, im Spiegel der Gesellschaft, Korruption und Betrug eine nicht unbedeutende Rolle spielen, sollte nicht verwunden.