Der Sprung in den Osten

Neben der Wirtschaftskammer und den Anlaufstellen des Wifi, die erste Beratungen für expansionswillige Firmen anbieten, stellt auch die Raiffeisenlandesbank Wien und Niederösterreich Hilfe bei dem Vorhaben zur Verfügung - "nicht nur bei finanziellen Angelegenheiten", wie Andreas Hopf Leiter des Bereichs Centrope meint. Das Geschäft boomt. Gemäß Hopf haben sich die Anfragen in den vergangenen zwei Jahren verdreifacht. Da gehören ebenso Fragen nach der richtigen Geschäftsform für den gewünschten Zielmarkt wie auch die Frage nach den interessanten Standorten und den dazugehörigen Immobilien dazu.



Besprechen lassen sich alle diese Themen auch in Österreich. "Auf lokales Knowledge sollte aber nicht verzichtet werden", so Hopf. Käufer einer Immobilie im Ausland würden sich auch von Personen beraten lassen, die über Ortskenntnis verfügen und Auskunft über das Aussehen der Immobilie geben könnten. Die Raiffeisenbank kann dazu auf ein großes Netzwerk in den jeweiligen Zielmärkten zurückgreifen. Diese beraten österreichische Firmen etwa im Hinblick auf das Steuersystem.

Unkenntnis bei Steuern

Hier herrscht nämlich Nachholbedarf. "Viele kleinere Unternehmen lesen, dass es in der Slowakei nur eine Flat Tax von 19 Prozent gibt und finden das toll. Sie haben aber keine Ahnung, welche Berechnungsgrundlage dafür gilt", erzählt Hopf. Die Beratungen werden bei der Raiffeisenbank kostenlos angeboten. Wenn allerdings ein externer Rechtsanwalt hinzugezogen werden muss, wird etwas verrechnet.



Hilfe für expansionsfreudige Unternehmen gibt es auch bei Katharina Bruck. Bruck berät Firmen, die den Schritt nach Russland wagen wollen. In ihren Augen verfügt ein idealer Consulter, der eine Firma beim Markteintritt begleiten will, über ein starkes Netzwerk mit lokalen Partnern im Zielland. "Zum Beispiel macht es in Russland wenig Sinn, sich an eine rein russische Consultingfirma zu wenden." Denn die Branche steckt noch in den Kinderschuhen.