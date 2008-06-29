Der Tag der Ersatzdrogen

Ab heute wird es bei vielen Fußballfans zu sogenannten Leerlaufhandlungen kommen. Also etwa dem stereotypen Klicken der Fernbedienung auf der verzweifelten Suche nach einem Match. Sollten Sie nicht fündig werden, bitte keine überstürzten Aktionen! So ist es keinesfalls empfehlenswert, sich der Dame, die überraschender Weise neben Ihnen auf dem Sofa sitzt, vorzustellen - es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Ihre Partnerin. Für alle, die über die nun folgende Leere gar nicht ohne Ersatzdroge hinwegkommen, hat Premiere vorgesorgt: Dort werden gerade uralte Champions-League-Spiele wiederholt. Das ist allerdings ungefähr so elegant, wie wenn man die Küche nach Snacks durchforstet und aus lauter Verzweiflung an die Kochschokolade geht.