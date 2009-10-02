Der Text des Vertrages von Lissabon

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online (Bereitstellung)
Mit dem Vertrag von Lissabon werden die beiden wichtigsten Verträge der EU - der Vertrag über die Europäische Union und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft - geändert.
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Letzterer wird in "Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union" umbenannt. Ferner werden dem Vertrag verschiedene Protokolle und Erklärungen hinzugefügt.
Vertrag von Lissabon (PDF)