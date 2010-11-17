Der Tod schafft einen Heiligen

Schlingensief heute: ein verehrter Kunst-Heiliger. Sakrosankt. Sein Name kommt nur noch in devotem Tonfall über die Lippen auch derer, die ihn vor wenigen Jahren noch am liebsten tot gesehen hätten. Und genau das ist Schlingensief: Er hat sein Sterben öffentlich gemacht, wahrscheinlich gehofft, mit dem großen Tabu unserer Gesellschaft nochmals Aufregung und Nachdenklichkeit zu provozieren.



Dieses eine Mal jedoch hat sich der brillante Provokateur geirrt. Er hat mit seinem Tod keine Nachdenklichkeit bewirkt, sondern kritiklose Verehrung eines Kunst-Märtyrers. Doch das liegt nicht an Schlingensief. Es liegt an der Ehrlichkeit der Betrachter. Bei allzu vielen war für den Weg vom Schlingensief-Saulus zum Schlingensief-Paulus nur noch der letzte Atemzug Christoph Schlingensiefs notwendig.



Siehe auch:Installation wird zum Mythos