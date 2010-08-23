Der Traum vom Ausland

Beide hofften nach Ablauf ihres Vertrags auf einen Auslandstransfer, Sulimani wechselte zum Lask, Hattenberger landete bei Erstligist Grödig. Wenige Tage vor Transferschluss am 31. August haben sie aber immerhin einen Arbeitgeber gefunden und können ihren Beruf weiter ausüben. Feststellen mussten Sulimani und Hattenberger, dass jeden Sommer hunderte Spieler ohne Vertrag durch Europa ziehen und ihre Dienste feilbieten. Dass die Klubs da nicht mit Brennen unter den Fingernägeln auf zwei solide österreichische Bundesligakicker warten, ist aber nicht wirklich überraschend.