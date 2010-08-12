Der Traum vom verlorenen Paradies

Etwa 9000 Menschen - gut 1900 Familien - mussten Mitte August 2005 die Ortschaften verlassen, die Israel nach der Eroberung des Gazastreifens während des Sechstagekriegs 1967 gebaut hatte. Viele Palästinenser, mehrheitlich Flüchtlinge, hatten die Siedler, die sie als unerwünschten Fremdkörper und verhasste Repräsentanten der israelischen Besatzungsmacht sahen, bis aufs Blut bekämpft. Die Siedlungen ähnelten zuletzt Militärposten, die mit Stacheldraht umzäunt und ständig bewacht waren. Dennoch empfanden viele der Siedler die Zwangsräumung als "Vertreibung aus dem Paradies".



"Ich hasse es hier", sagt die 69-jährige Rachel Saperstein. "Es ist wie im Slum", erklärt die resolute Dame, obwohl ihr Mobilheim mit dem grünen Vorgarten eigentlich recht schmuck aussieht. Die in Brooklyn geborene Saperstein lebte in Neve Dekalim, der damals größten der 21 Siedlungen im Gazastreifen. Viele der Siedler konnten sich damals weitläufige Anwesen leisten, die im israelischen Kernland unerschwinglich gewesen wären.



Fünf Jahre nach der Räumung hätten nur 200 der Familien permanente neue Häuser, sagt Laurence Beziz, Sprecherin der Einwohner von Nitzan. 18 Prozent der ehemaligen Siedler seien arbeitslos, doppelt so viel wie im israelischen Durchschnitt. Viele streiten noch vor Gericht über die Höhe der Entschädigungszahlungen. Eine offizielle Untersuchungskommission veröffentlichte im Juni einen Bericht, demzufolge die Regierung bei der Behandlung der Siedler aus dem Gazastreifen und vier Siedlungen im Westjordanland gescheitert ist. Allerdings - so die Studie - tragen auch die Siedler selbst einen Teil der Verantwortung für ihre Misere, weil sie sich vielen Hilfsangeboten versperrten. Einige von ihnen träumen sogar bis heute von einer Rückkehr in den Gazastreifen.