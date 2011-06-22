Der Tüftler mit dem süßen Gaumen

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Kirchdorf. 200 fertige Schokoladerezepturen hat Johannes

Bachhalm in der Schublade liegen. Jede neue Zusammenstellung wird im kleinen

Kreis von seinen Mitarbeitern anonym verkostet und dann bewertet, ob sie ins

Sortiment aufgenommen wird. Denn neben purer Schokolade finden sich unter den

61 Schokoladen- und 30 Trüffelvariationen im Sortiment der Schokolademanufaktur

Bachhalm auch unkonventionelle Zusammenstellungen: zum Beispiel handgeschöpfte

Zartbitter-Schokolade mit Rosmarin- und Wacholderöl, bestreut mit

luftgetrocknetem Hirschschinken und Pfeffer. Oder "Papstschokolade"

mit Weihrauchöl, bestreut mit weißem Weihrauch aus dem Oman, die von Kirchdorf

an der Krems (OÖ) an den Vatikan geliefert wird.<p class="MsoNormal">

Die Zutaten entwickelt Bachhalm, indem er aus dem Rohkakao

durch Verkosten zwei bis drei Grundaromen herausarbeitet, denn jede Ernte und

jedes Anbaugebiet schmeckt anders. "Bis zu 600 Aromen stecken laut Untersuchungen

in Kakao. Ich behaupte, dass es mehr als 1000 Aromen sind", sagt Johannes

Bachhalm, der den Betrieb in dritter Generation führt.

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Kakao wird direon den Bauern bezogen

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Den Kakao bez Bachhalm direkt von den Produen. Den

Kontakt zu den Bauern stellt seine peruanische Schwägerin her, die seit 25

Jahren im Schokoladegeschäft tätig ist. "Die große Stärke unseres kleinen

Betriebes ist, dass wir schon bei einer Abnahmemenge von 300 bis 400 Kilo Kakao

die Maschine starten können", sagt Bachhalm.

Der Kakao für die puren Tafelammt aus zehn Ländern in-x-NEW-x-Südamerika, Afrika und Asien, hauptsächlich aber aus Peru. Vom weltgrößten

Kakaoexporteur, der Elfenbeinküste, verwendet der oberösterreichische Betrieb

nur Kakaobutter. "Von diesem Land stammt der absolute Massenkakao",

so Bachhalm.

Verfeinert werden die Schokoladen mit biologin

ätherischen Ölenn denen ein Liter rund 19.000 Euro kostet. Das schlägt sich

auch im Preis nieder: Eine Tafel (75 bis 110 Gramm) kostet rund 4,90 bis 7,90

Euro.

Verkauft werden die Produkte in 17 Ländern in Feinkostläden-xLINE-x-und Schokoladefachgeschn. Unter den Abnehmern befinden sich Xocolat und

Meinl am Graben in Wien sowie die Kaufhäuser Harrods in London und das KaDeWe

in Berlin. Seit kurzem steht auch Japan auf die Liste der Exportländer.

"Wir versuchen, in die besten Häuser der Welt zu kommen", gibt

Bachhalm das Ziel vor. Für Herbst ist der Start eines Online-Shops geplant.

Im Jahr 1997 hat Bachhalm die 1928 gegründete Konditorei in

Kirch übernommen, 2009 wurde ausgeb Dass er den Familienbetrieb

weiterführen will, war für den Oberösterreicher klar. Er begründet das mit der

"Liebe zum Produkt Schokolade von Anfang an". Heute steht der Betrieb

auf zwei Standbeinen: Rund 500 Meter von der Konditorei entfernt wird die

Schokolade auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern von 31 Facharbeitern

hergestellt. Rund 80 Prozent des Firmenumsatzes kommen über Schokolade herein.

Über genaue Umsatzzahlen schweigt sich Bachhalm aber aus. Während Johannes

Bachhalm als kreativer Kopf fungiert und in der Öffentlichkeit steht, ist seine

Frau Silvia, mit der er zwei Kinder hat, zuständig für Export, Verpackung,

Design und Buchhaltung.

International mit Preisen dekoriert

Bachhalreationen wurden international Preisen

dekoriert: Als erster österreichischer Betrerhielt er 2010 in Brüssel denEWLINE-x-"Choco Monde Selection Award in Gold", der jährlich an den besten

Chocolatier vergeben wird. Vor kurzem erhielt "Dark Mint", eine

Zartbitterschokolade mit ätherischem Pfefferminzöl und kandierten Pfefferminzblättern,

in London den Silver Award der Academy of Chocolate als "Best flavored

dark bar". "Solche Preise sind für einen kleinen Betrieb wie wir es

sind extrem wichtig, weil die Einkäufer der großen Feinkosthäuser die

Wettbewerbe verfolgen", so Bachhalm.

Derzeit werden jährlich 90 Tonnen Schokolade hergestellt,

bis 2021 soll die Produktion auf 400 Tonnen steigen. "Dst

international nsehr wenig, aber wir ziehen dort die Grenze. Nur bis zu

dieser Menge können wir die Qualität garantieren", sagt Bachhalm.

Sein Traum lässt sich aber nicht anhand der Produktionsmenge

messen: "Mein Ziel ist, unter die zehn besten Chocolatiers der Welt -NEWLINE-x-kommen."

Zutaten wie Hirschschinken und Weihrauch verwendet Johannes

Bachhalm für seine Schokoladekreationen