Der vergessliche Präsident

Die Verlängerung bei Unentschieden würde den Defensivdrang der Teams verstärken, es wäre zu überlegen, die Verlängerung abzuschaffen oder zumindest die Golden-Goal-Regel wieder einzuführen. Jene Regelung, die der Weltverband vor nicht einmal zehn Jahren wieder kippte, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie der Attraktivität keineswegs zuträglich ist. Blatter hat das vielleicht schon vergessen. Ist ja auch schon lange her. Wenn er allerdings den Zauber der Verlängerung zwischen Ghana und Uruguay im WM-Viertelfinale oder die packende Entscheidung des WM-Finales auch vergessen hat, muss man sich um den Fifa-Präsidenten Sorgen machen.