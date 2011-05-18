Der verlagerte Tod

1985 beschloss man europaweite Abgasnormen, 1988 kam bleifreies Benzin, 1993 der Kat für alle Neuwagen. Kohlekraftwerke bekamen Filter eingebaut, die Forstwirtschaft stellte die anfälligen Fichten-Monokulturen auf heute vielfach bestehende, robustere Mischwälder um. Glaubt man aktuellen Forschungs-Feldversuchen, kann nicht einmal die drohende Klimaerwärmung unseren Wäldern viel anhaben. Es käme lediglich zu einer Artenverschiebung, wobei die Nadelwälder weit über heutige Baumgrenzen bergauf klettern und so sogar die Schutzwaldfunktion verstärken würden. Trotzdem sind die Wälder in Lebensgefahr - nicht in Europa, aber just aufgrund der EU-Umweltgesetze: Denn jener Biosprit, der dem Benzin mittlerweile zu 4,4 Prozent beigemengt werden muss, wird zunehmend aus Palmöl erzeugt. Platz für die Ölpalmen entsteht durch radikale Regenwaldrodung in Südostasien, etwa Borneo. So gesehen ist das Schreckgespenst nicht tot, nur verlagert.