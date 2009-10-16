Der Verschwörungsreflex

Markus Gandler hat sich für c) entschieden, aus seiner Sicht logisch: Da ist Österreich im Biathlon endlich erfolgreich und sieht seine Athleten als legitime Nachfolge Ole-Einar Björndalens, schon kommen die Neider. "Man will uns alle verurteilen", jammert er der guten, alten Tradition entsprechend. Was macht also Gandler, auch nicht verlegen? Er boykottiert den Turin-Prozess. Ob die Nicht-Übersetzung der Dokumente rechtens ist, werden Juristen klären. Mimosenhaftes Verhalten und Trotzreaktionen helfen aber nicht weiter. Aber eigentlich ist es eh nix Neues.