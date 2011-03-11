Der Versuch ist strafbar

Der französische Verband weigerte sich allerdings, das Angebot an den FC Barcelona weiterzuleiten. "Vielleicht ist ein Witz, aber wir sind da, um die Fakten zu beurteilen", sagte ein von jeglichem Humor befreiter Verbandsmitarbeiter. Obendrein wurde Klubchef Cédric Enjolras für sechs Monate gesperrt, drei davon unbedingt. Er werde diese Zeit nun in jener Bar verbringen, teilte dieser mit, wo ihm die Idee für den möglichen Transfer kam.



Bitter ist, dass der Verband das Angebot nicht nach Barcelona schickte. Wer weiß, vielleicht würde es Messi in Borne gut gefallen.