Der Wahltermin rückt näher

Wiens Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely will ab sofort ihren Fahrplan für das neue Arbeitszeitmodell für die Ärzte des Wiener Krankenanstaltenverbundes ohne Ärztekammer weiterverfolgen.



Ihr scheint nun nach mehreren Verhandlungsrunden der Geduldsfaden gerissen. Erst wurde verhandelt, dann hat man sich auf oberster Ebene geeinigt, dann hat die Basis das Ganze abgelehnt. Nun wurde wieder nachverhandelt und vom Kammergremium wieder abgelehnt.



Wehsely versucht nun, die Zersplitterung innerhalb der Wiener Ärztekammer für sich zu nutzen. Der rote Präsident der Ärztekammer (Thomas Szekeres) hätte in seiner eigenen Kurie keine Mehrheit. Die relative Mehrheit haben dort die Schwarzen. Und der Ärztekammertag im Juni steht an. Doch auch die Stadträtin steht vor Wahlen. In ihrer Partei gibt es enormen Druck, das Thema aus dem Wahlkampf zu bekommen. Ob daher ihre Rechnung mit dem Aufdröseln in Ärzte und Kammer aufgehen wird, wird sich zeigen. Gelingt ihr in absehbarer Zeit keine Lösung, kann das Aufdröseln zum Bumerang werden.