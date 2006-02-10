Der Weg der Steuergelder

Unabhängig davon ist es sicherlich gut, wenn die Verwendung von Steuergeldern ständig kritisch begleitet wird. Und die Schnittstelle von notwendiger Information und Parteipropaganda hat immer unter Generalverdacht zu stehen. Aber dieser ist bitte mit seriösen Argumenten zu prüfen und nicht unter Ausklammerung jener Institution, die in diesem Graubereich eindeutig am meisten Steuergelder ausgibt: nämlich der Gemeinde Wien.



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Noch einem anderen Themenbereich sollten sich die Steuerzahler mit kritischem Blick nähern: den Taten der von ihnen bezahlten Architekten öffentlicher Bauten. Auch wenn es an Majestätsbeleidigung grenzt, sind den Bau-Meistern zwei Fragen zu stellen: Warum sind sie nicht mehr imstande, Häuser zu bauen, die auch Schneelasten auf dem Dach aushalten (was ja eine in unseren Breiten offenbar völlig unbekannte Wettererscheinung ist)? Und warum sind Universitäten und andere öffentliche Bauten schon nach zwei bis drei Jahrzehnten wieder in Serie abbruchreif?



Mir ist schon klar, dass - gehts nach dem Willen vieler Architekten - die Laien bei Architekturthemen gar nicht mitdiskutieren dürften. Aber wenigstens fragen wird man wohl noch dürfen.