Der Weg in die Hofburg

Wien. 6,399.572 Österreicher waren am Sonntag zur dritten Bundespräsidentenwahl dieses Jahres aufgerufen. Nach der Aufhebung der Stichwahl vom Mai musste erstmals eine Wahl österreichweit wiederholt werden. Es standen sich erneut der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen gegenüber. Wie berichten live in unserem Blog.