Der Weg zurück

Wie finden jugendliche Straftäter auf den "rechten Weg" zurück? Dieser heiklen Frage ging das Radiokolleg am Donnerstag nach. Die Ansätze reichen von kombinierten Haft- und Therapieangeboten bis zu sogenannten Bootcamps, wie sie in den USA und in Deutschland zu finden sind. Letztere verfolgen das Ziel, die Jungen zuerst charakterlich zu brechen, um sie dann wieder aufzurichten.
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Der österreichische Weg ist ein anderer. Einweisung in Haft ist das schärfste Mittel einer breiten Palette von Maßnahmen - aber gerade dort stehen Ausbildung, sinnvolle Freizeitgestaltung und Therapie im Vordergrund mit dem Ziel, die Menschen auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. "Das Positive verstärken", wie es etwa in der Jugendstrafanstalt in Gerasdorf heißt. Und nicht den Jugendlichen beweisen, dass sie nichts wert sind.
Vergeltung führt nur zu weiteren Straftaten.