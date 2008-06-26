Der Weg zurück

Der österreichische Weg ist ein anderer. Einweisung in Haft ist das schärfste Mittel einer breiten Palette von Maßnahmen - aber gerade dort stehen Ausbildung, sinnvolle Freizeitgestaltung und Therapie im Vordergrund mit dem Ziel, die Menschen auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. "Das Positive verstärken", wie es etwa in der Jugendstrafanstalt in Gerasdorf heißt. Und nicht den Jugendlichen beweisen, dass sie nichts wert sind.



Vergeltung führt nur zu weiteren Straftaten.