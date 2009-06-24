Der Weltraum im Dreifachpack

Mittwoch auf RTL2 ist für die Fans des Science-Fiction-Genres der wichtigste TV-Tag der Woche. Nicht nur, dass einer bald jahrelangen Tradition zufolge dort "Stargate" in Doppelfolge läuft (mittlerweile der Ableger "Stargate Atlantis") - danach kommt mit "Torchwood" und "Battlestar Galactica" gleich der nächste Doppelpack. Zwar ist Letztere nicht zuletzt aufgrund ihres düster-depressiven Settings vielleicht nicht genau das, was man sich kurz vor dem Einschlafen wünscht außer man will sich noch einmal ordentlich hinunterziehen lassen. Aber dennoch: Die Ware ist einigermaßen frisch und für Genrefans gut geeignet. Was man vom Pay-Science-Fiction-Kanal SciFi weniger behaupten kann: Dort läuft jetzt seit kurzem "Babylon 5": Nicht schlecht natürlich, aber hat doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Da ist Free-TV aktueller.