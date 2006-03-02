Der Wert des Clans

Wie das gehen soll, führt Heller in ihrem neuen Buch aus. "Vor allem für typisch österreichische Klein- und Mittelbetriebe bietet die Struktur des Clans Chancen", sagt Heller, selbst Clan-Chefin, zur "Wiener Zeitung". Unter einem Clan versteht sie eine eingeschworene Gemeinschaft, die gemeinsam ein ökonomisches Ziel verfolgt und untereinander auch darüber hinaus verbunden ist. Die Größe der Gruppe sei irrelevant, wichtiger seien die gemeinsamen Werte: Die Säulen des "Clan Value" seien Respekt und Begeisterung, meint Heller. Hält der Clan zusammen, stellt sich nicht nur Zufriedenheit, sondern auch wirtschaftlicher Erfolg ein, ist sie überzeugt.



Heller hält fest, dass es neben Denver Clan und Schotten noch viel mehr zum Thema zu sagen gibt - und damit wirklich für alle Geschmäcker etwas dabei ist, krönt ein Rezept für ein Clan-Menü das Buch.



245 Seiten, 16,50 Euro, Econ Verlag, Berlin 2006.



www.clanvalue.com