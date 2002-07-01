Der "Wien-Lobbyist"

Vor allem für mittelständische Firmen gebe es in Hongkong und der südchinesischen Boom-Region Guangdong "enorme Chancen", sagt Neumann: "Das Wachstumspotenzial ist riesig". Wesentlich seien eine professionelle Vorbereitung des Markteintrittes wie auch eine spezifische Marktbearbeitung - und diesen Service biete die Wiener Wirtschaftskammer zusammen mit der Stadt Wien im Wien-Büro in Hongkong. Mit der Dachmarke "Vienna Products" sei ein erfolgreicher Marketingschritt für Produkte aus Wien geschafft, nun gelte es, "die Kompetenz von Wiener Unternehmen etwa in den Sektoren High-Tech oder Infrastruktur zu promoten". Neumann nützt seine Kontakte auch dafür, Hongkonger Geschäftsleuten den nicht nur geopolitisch interessanten Standort Wien nahezubringen. So konnte der Telekomriese Hutchinson Whampoa Ltd. für eine 1,2 Mrd. Euro-Investition in Wien gewonnen werden. "Hinderlich" beim Wien-Lobbying sei nur, "dass es keinen AUA-Direktflug nach Hongkong gibt", bedauert Neumann.



Vienna Representative Office, 3003 30/F., Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong SAR, E-Mail: jneumann@viennarep.org.hk; http://wko.at/wien



http://www.wienproducts.at