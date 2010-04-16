Der Worst Case

Doch abgesehen davon, dass die Definition einer Massenpanik ebenso schwierig ist, wie die Aufnahmefähigkeit von Spitälern für einen konkreten Fall vorauszusagen, ist die Wahrscheinlichkeit für Massenpaniken in den nach Fifa-Sicherheitsstandards gebauten und renovierten Stadien äußerst gering. Sicher, Unvorhergesehenes kann immer passieren. Doch geht man von vornherein vom Worst Case aus, kann man Großveranstaltungen generell abschaffen.