Der Worst Case

Südafrikas Spitäler sind unzureichend auf Katastrophenfälle wie eine Massenpanik vorbereitet, sagt Efraim Kramer, Universitätsprofessor in Johannesburg und seines Zeichens Fifa-Berater. So weit, so schlecht.
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Doch abgesehen davon, dass die Definition einer Massenpanik ebenso schwierig ist, wie die Aufnahmefähigkeit von Spitälern für einen konkreten Fall vorauszusagen, ist die Wahrscheinlichkeit für Massenpaniken in den nach Fifa-Sicherheitsstandards gebauten und renovierten Stadien äußerst gering. Sicher, Unvorhergesehenes kann immer passieren. Doch geht man von vornherein vom Worst Case aus, kann man Großveranstaltungen generell abschaffen.