Der Zauber der Noten

Das allerdings nicht nur zwecks Leistungsanreiz und Erfolgskontrolle, sondern auch um festzustellen, wie die Tochter oder der Sohn im Vergleich zu den Mitschülern liegt. Oder wie es ein Bildungswissenschaftler formulierte: Gefragt ist nicht, der Sache zu genügen, sondern besser als andere zu sein. Das wirft ein noch schlechteres Licht auf die ziffernmäßige Benotung. Die Alternative wäre eine verbale Beurteilung. Der Zauber von Einsern und Fünfern liegt allerdings noch woanders: In der Illusion, durch Zahlen die Wirklichkeit abbilden zu können.