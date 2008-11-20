Der Zeit ihre Information

Wer etwa Pay-TV hat, konnte bis vor kurzem überhaupt nur in einer (!) Zeitschrift im gesamten deutschsprachigen Markt das komplette Programm nachsehen. Gut, dass sich das ändert - auch wenn das die Hefte immer dicker macht und damit die Sorgenfalten der Verleger immer tiefer werden. Die Technik änderte sich - nun sind die Medien dran.