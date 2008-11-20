Der Zeit ihre Information

Schön langsam setzt sich auch hierzulande die Erkenntnis durch, dass das Fernsehen seit der Digitalisierung eine deutlich größere Vielfalt bietet, als die entsprechenden Zeitschriften uns weismachen wollten. Dort war der digitale Markt mit seinen dutzenden Zusatz-Sendern teils nur sehr rudimentär in den Programmspalten vertreten. Nun mussten die ersten TV-Zeitschriften nachziehen - und erweiterten stark ihre Listings.
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Wer etwa Pay-TV hat, konnte bis vor kurzem überhaupt nur in einer (!) Zeitschrift im gesamten deutschsprachigen Markt das komplette Programm nachsehen. Gut, dass sich das ändert - auch wenn das die Hefte immer dicker macht und damit die Sorgenfalten der Verleger immer tiefer werden. Die Technik änderte sich - nun sind die Medien dran.