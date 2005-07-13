Der Zeit-Zauberkünstler

Zeit und Zeitung, das muss irgendwie in Zusammenhang stehen", sagt der Mann auf der Bühne. Er faltet die Zeitung zu einem Stanitzel. Dann leert er ein Glas Wasser in die Zeitung. "Können wir die Zeit, die wir verlieren, zurückholen?" fragt er. "Nein", beantwortet er selbst seine Frage, noch bevor aus den Reihen der gespannten Zuschauer Reaktionen kommen. Dann faltet er die Zeitung auf, und das Wasser ist verschwunden - wie verlaufene Zeit. "Oder geht das doch?" schmunzelt er, faltet die Zeitung wieder zusammen und gießt aus dem Stanitzel bunt gefärbtes Wasser zurück ins Glas. Es folgt Applaus aus dem Publikum.



Der Mann ist nicht der Star eines Varietees oder gar Vortragender in einem Lehrgang für Zauberer, sondern Professor Lothar Seiwert, renommierter Coach und Bestsellerautor aus Deutschland ("Simplify Your Life", "Wenn Du es eilig hast, gehe langsam"). Der Ort der Performance ist keine Showbühne, sondern das Podium eines Veranstaltungsraumes in Wien, der heute ganz im Zeichen von "Life-Leadership" steht. Einen Tag lang referiert Seiwert über Zeit- und Selbstmanagement.



50 Teilnehmer, vorwiegend zwischen und 30 und 40 Jahre alt und in Führungspositionen tätig, lauschen bei dem Business Circle Seminar seinen sieben Strategien, die dazu führen sollen, "das Leben wohlfühliger zu machen".



Büchlein und Bärchen



Wer Seiwert bucht, hat einen kurzweiligen Tag vor sich. Theoretische Teile kommen in kleinen, leicht verdaulichen Happen, unterbrochen von "Joy Breaks", die nichts anderes sind als launige Werbespots für beliebige Produkte. Ab und zu streut der Professor einen Witz ein, und Seminarteilnehmer, die eine Frage richtig beantworten, bekommen ein kleinen Plüsch-Bärchen oder ein Buch geschenkt - "von jemand, den ich sehr schätze - von mir", scherzt Seiwert gern.



Seine Message ist simpel, seine Tipps pragmatisch. Nur die Konzentration aufs Wesentliche garantiert Lebenserfolg, propagiert der Zeitmangement-Experte. Die Kunst in der Hektik des Alltags ist nicht, sich die Zeit noch effektiver einzuteilen, sondern die Dinge zu vereinfachen, betont der studierte Volkswirt.



Ein Zeitplaner soll helfen, sich auf das wirklich Wichtige im Leben zu fokussieren: Wer den Terminkalender immer voll hat mit Beruflichem und daher keine Zeit für wichtige private Aktivitäten, soll sich dafür jeweils für die nächste Woche Zeit reservieren wie für Business-Termine, rät Seiwert den Workaholics. Und um den Blick fürs Wesentliche im Arbeitsalltag nicht zu verlieren, soll jeder seine persönliche Lebensvision niederschreiben und sich diese mindestens einmal wöchentlich vergegenwärtigen. "Das ist ein mentaler Anker. Und wir verändern bereits etwas in unserem Leben, wenn wir Visionen entwickeln", meint der Seminar-Guru.



"Die unwichtigen Dinge verschwinden von allein, wenn wir uns auf die wirklich wichtigen konzentrieren", lächelt er, leert Wasser in einen Pappbecher und deckt diesen mit einem Tuch zu, um - wie überraschend - kurz darauf einen leeren Becher unter dem Tuch hervorzuzaubern.



Symbolisches Erfolgserlebnis



Dass jeder etwas in seinem Leben verändern kann, beweisen sich die Seminarteilnehmer als krönender Abschluss des Tages selbst: Seiwert erklärt, wie jeder den persönlichen Durchbruch erreichen kann - und zwar, indem er ein kleines Holzbrett mit der Handfläche durchschlägt.



Nach einer kurzen Meditationsübung und ein paar praktischen Tipps wird dann paarweise auf die Brettln geschlagen - und siehe da, die meisten können ein Erfolgserlebnis mit nach Hause nehmen. Und für jenen Teilnehmer, der die Übung mit dem Professor vorgeführt hat, gibt es sogar die Armbanduhr zurück - wie beim Zauberer am Ende der Vorstellung.



Buchtipp: Lothar Seiwert: Die Bären-Strategie. In der Ruhe liegt die Kraft. 128 Seiten, 15,40 Euro, Heinrich Hugendobel Verlag, Kreuzlingen/München, 2005.ISBN 3-7205-2572-4http://www.baeren-strategie.dehttp://www.businesscircle.at