Der Zufall war´s

Wäre dies doch ein Beleg dafür, dass sowohl unser Wissen um die Zusammenhänge als auch unsere Möglichkeit, in den Lauf der Geschehnisse einzugreifen, äußerst beschränkt ist. Und doch bestätigt sich die Macht des Zufalls fortwährend: Großartige Produktkreationen oder entscheidende Schlachten waren oft ebenso unvorhersehbar wie den eigenen Lebenspartner kennen zu lernen, den jeweiligen Beruf zu ergreifen oder ein im Lotto zu gewinnen. Natürlich klänge es beruhigender, könnten wir Zufälle ausschalten - das Leben wäre dadurch allerdings weit weniger lebenswert.