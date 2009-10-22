Design in ehemaligen Textil-Fabriken

Gespart hat Poplawski nicht bei den Baumaterialien oder bei der Ausstattung, sondern bereits auf dem Reißbrett. "Wir nutzen jedes Sparpotenzial bei Verkehrswegen und Funktionen, sowie beim Bauablauf, sagt er. Dem Betreiber Vienna International Hotels zufolge ist das Hotel bereits wenige Wochen nach seiner Eröffnung gut gebucht.



"Von einem Boom können wir nicht sprechen, aber der Hotelmarkt hat die geringsten Einbrüche", betont Franz Jurkowitsch, Vorstandsvorsitzender des Wiener Immobilienentwicklers Warimpex. In Polen gebe es nach wie vor vergleichsweise wenige Hotels.



Mit wachsendem Wohlstand halten auch die Kreativwirtschaften Einzug in die polnische Wirtschaft. Die alten Fabriken der ehemaligen Textil-Stadt Lódz - heute Hochburg der Informationstechnologien und der Filmindustrie - beherbergen nun auch Galerien und Festivals. Das heuer bis Ende Oktober laufende Design-Festival soll die zweitgrößte Stadt auch zur Design-Hauptstadt machen: "Allein am Eröffnungswochenende kamen 20.000 Besucher", sagt Projektleiterin Dorota Stepniak.