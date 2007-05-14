Desolate Zustände in Wiener Schulen

So entdeckten die Prüfer bei der Begutachtung der 229 relevanten Schulen eklatante Verstöße gegen Brandschutzrichtlinien. Es fiel etwa auf, dass "die Brandschutzpläne in keinem Fall dem baulichen Letztstand entsprachen". Zudem wären die Fluchtwege im Notfall nur eingeschränkt nutzbar, da diese in etlichen Fällen durch "Lagergüter", Schulbufetts oder Getränkeautomaten verstellt seien. Kritisiert wird auch, dass Feuerschutztüren und Feuerlöscher gefehlt hätten, dafür leicht brennbare Materialien und Flüssigkeiten unsachgemäß aufbewahrt worden wären.



An zwei Schulen gerieten die Prüfer regelrecht ins Staunen: Im Keller hatten sich Schulwarte für den Eigenbedarf Sauna, Solarium oder Infrarotkabine eingebaut. "Die Bewilligung zum Einbau (. . .) und der hiefür notwendigen Elektroinstallationen sowie die Verrechnung des Stromverbrauches wären (. . .) zu klären", rät das Kontrollamt nüchtern.

Feuchte Keller,

bröckelnde Fassaden



Nachdem es in den vergangenen Monaten mehrere Fälle von herabstürzenden Decken gegeben hat, wird der Gebäudezustand weiter als unzureichend eingestuft: So listen die Prüfer "bautechnische Mängel wie durchfeuchtetes Kellermauerwerk, Korrosion der Deckenstahlträger, Putzabplatzungen an den Fassaden und schadhafte Dachkonstruktionen" auf.



Die Grüne Gemeinderätin Waltraut Antonov spricht von "haarsträubenden Zuständen": "Unglaublich, wie hier die Verantwortlichen wegsehen konnten."