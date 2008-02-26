Desperater Oscar

Ein Ereignis, das durchaus die Schlagzeile "Wir sind Oscar!" wert gewesen wäre, reichte nicht für eine Änderung im Abendprogramm des ORF.



Stattdessen wurden um 20.15 Uhr stur "C.S.I. Miami" bzw. die "Millionenshow" abgespielt. Wer mehr von diesem Jahrhundertereignis wissen wollte, musste mehr als zwei Stunden auf die Zusammenfassung und das Kulturmagazin (natürlich in verschiedenen Kanälen) warten. Man konnte desperat werden, nicht nur als Hausfrau...