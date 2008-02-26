Desperater Oscar

Er ist 34,29 Zentimeter groß, 3,85 kg schwer, haarlos, goldig und trotzdem das Bild von einem Mann: der Oscar. Am Montag war er der Star des Tages. Kaum eine Nachrichten- oder Klatschsendung, die sich nicht mit Hingabe dem 79-Jährigen widmete. Für Österreich war die 80. Verleihung der Academy Awards etwas Besonderes. Zum ersten Mal erhielt ein österreichischer Film den Auslands-Oscar.
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Ein Ereignis, das durchaus die Schlagzeile "Wir sind Oscar!" wert gewesen wäre, reichte nicht für eine Änderung im Abendprogramm des ORF.
Stattdessen wurden um 20.15 Uhr stur "C.S.I. Miami" bzw. die "Millionenshow" abgespielt. Wer mehr von diesem Jahrhundertereignis wissen wollte, musste mehr als zwei Stunden auf die Zusammenfassung und das Kulturmagazin (natürlich in verschiedenen Kanälen) warten. Man konnte desperat werden, nicht nur als Hausfrau...