Deutlicher Rückgang bei Studierenden

Die endgültigen Daten liegen nun im Bildungsministerium vor: Demnach dürfte die Einführung von Studiengebühren größere Auswirkungen auf die Studierendenzahlen gehabt haben als angenommen. Denn nicht nur die Zahl der StudentInnen allgemein ist um etwa 20 Prozent gesunken. Im Vorjahr gab es auch rund 14 Prozent weniger StudienanfängerInnen.



Was für das Bildungsministerium kein Grund zur Besorgnis ist, lässt die Österreichische Hochschülerschaft ihre Warnungen wiederholen: Die Studiengebühren seien eine soziale und finanzielle Hürde auf dem Weg zu höherer Bildung.