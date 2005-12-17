Deutsche Bank fürchtet Klagewelle

# Herbe Kritik



Als Grund für den Sinneswandel Ackermanns sehen Frankfurter Bankenkreise die Angst vor einem Imageschaden durch langwierige juristische Auseinandersetzungen. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Fondsschliessung hatten Rechtsanwälte in Deutschland und den USA nach Mandanten gesucht, in deren Namen sie die Deutsche Bank auf Schadenersatz verklagen können. Aus der gesamten deutschen Bankbranche war herbe Kritik an Ackermanns Vorgehen laut geworden - die Vorgehensweise der Deutschen Bank sei "nicht zu verstehen",hieß es. "Entweder man springt ein - oder man beschädigt das Image der Bank." Experten sagen, dass die Deutsche Bank, ohne die angepeilte Rendite zu gefährden, 600 Mio. Euro aufwenden könnte.



Die deutsche Immobilienbranche leidet derzeit unter Leerständen und zurückgehenden Mieten. Gegenwärtig zeichnet sich laut Darstellung von Branchenkennern allerdings wieder eine Trendwende ab. Es gibt laut diesen Angaben großes Interesse aus dem Ausland am deutschen Immobilienmarkt. Panikverkäufe bei anderen Fonds sind laut Angaben aus Bankenkreisen nicht zu verzeichnen.



Aktie herabgestuft



Inzwischen raten die ersten Analysten, Aktien der Deutschen Bank zu verkaufen. Deutschlands größtes Bankhaus habe bereits einen "nicht zu unterschätzenden Imageschaden" erlitten, von M.M. Warburg wurde die Aktie auf "Verkaufen" herabgestuft. Der Börsenwert der Deutschen Bank ist binnen weniger Tage um eine Mrd. Euro abgestürzt, am Freitag schien die Talsohle der Kursentwicklung zunächst erreicht zu sein.



Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die Immobilien im Fonds bis Anfang Februar von einem Gutachter neu bewertet werden müssen. Allein am Montag sollen daraufhin 300 Mio. Euro aus dem hauptsächlich in Deutschland investierten "DB Grundbesitz-Invest" abgeflossen sein. Daraufhin hatte die Deutsche Bank den Fonds am Dienstag geschlossen. Anleger können damit bis zur Neubewertung im Februar keine Fondsanteile mehr verkaufen. Eine Stützung oder einen Verlustausgleich für den offenen Immobilienfonds, in dem laut Branchenangaben immer noch fünf Mrd. Euro gebunden sind, hatte DB-Chef Ackermann zunächst abgelehnt -offenbar will der Vorstandschef sein Renditeziel von 25 Prozent nicht gefährden.