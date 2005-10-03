Deutsche Confiserien haben Appetit auf den österreichischen Markt

# Unterschiedliche Strategien



Die beiden Ketten wollen den heimischen Süßwaren-Markt mit unterschiedlichen Strategien erobern: arko setzt in Österreich auf Franchise-Partner. So will man mittelfristig auf 30 Filialen kommen, teilte Harald Kovarik, Kooperationspartner der arko GmbH, mit. Der nächste Standort der norddeutschen Confiserie wird Ende des heurigen Jahres in Oberösterreich eröffnet.



Die zur Douglas-Holding gehörende Hussel ist dagegen ausschließlich mit Shops der hierzulande gegründeten Hussel Confiserie GmbH präsent, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Heger im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Während Hussel in seinen Geschäften ausschließlich Süßwaren bietet, will arko neben Schokoladeprodukten auch Kaffee, Tee und Spirituosen verkaufen. Gemein haben die beiden Ketten, dass sie ihre Süßwaren nicht selbst produzieren, sondern von Herstellern aus ganz Europa beziehen.



"Platzhirsch" Heindl



Hiesige Konkurrenz für Hussel und arko ist in erster Linie die Confiserie Heindl, die in ihrem Stammwerk in Wien Liesing produziert. Der Familienbetrieb, der von den Brüdern Andreas und Walter Heindl geführt wird, war mit seinen Filialen bisher vor allem im Wiener Raum Platzhirsch. "Wir hatten bisher quasi eine Monopolstellung und freuen uns darauf, uns mit einem Konkurrenten zu matchen", gibt sich Andreas Heindl zuversichtlich.