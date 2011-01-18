Deutsche Gäste haben wieder Geld

Laut einer Studie der Commerzbank sei Deutschland auch in der Krise Reiseweltmeister geblieben, gefolgt von den USA, China und Großbritannien.



"Die Tendenz sieht so aus, dass man am preiswertesten im Euro-Raum und in Deutschland bleibt", sagte Jutta Kayser-Tilosen, die Tourismusexpertin der Frankfurter Bank.



Bei den Reisezielen führt Deutschland selbst vor Spanien, dicht gefolgt von Österreich. Rund 6,3 Milliarden Euro war den Deutschen 2010 die Erholung im Alpenland wert.



Zuwächse in der Türkei



Viel Geld ließen die Deutschen in der Türkei. Dort erhöhten sich die Ausgaben im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf geschätzte 3,9 Milliarden Euro. Grund dafür war auch die Staatsschuldenkrise in Griechenland, wegen der viele Urlauber auf die Türkei ausgewichen waren.



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