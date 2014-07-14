Deutsche gewinnt bizarres Match

Spätestens zu dem Zeitpunkt, als David Hasselhoff am Sonntag ein Video auf YouTube stellte, in dem er auf seine ganz eigene Weise seine Bevorzugung der deutschen Nationalmannschaft kommunizierte, war damit zu rechnen, dass das Netz jetzt überschnappen könnte. Erste Anzeichen des galoppierenden Verstand-Abschieds zeigten sich bereits zu Beginn des Wochenendes, noch ganz WM-befreit. Als nämlich jemand ein altes Foto von Steven Spielberg am Set von "Jurassic Park" gepostet hatte - und besonders Kombinationsbegabte versuchten, einen Shitstorm gegen den Regisseur anzuzetteln, weil er sich an so einem seltenen Tier, einem Dinosaurier nämlich, vergriffen hatte.



David Hasselhoff also zeigte in seinem Clip persönliche Rituale, die Deutschland zum Weltmeister machen sollten, sie inkludierten das Nassmachen seiner Socken und einen furchteinflößenden Orakel-Pekinesen. Aber seine Bemühungen, an diesem Tag der befremdlichste Deutschland-Fan zu sein, wurden von Schauspielerin Veronica Ferres spielend überboten. Sie gefiel sich in bizarren Patriotismusposen, die einem, das muss man ihr lassen, auch einmal einfallen müssen. Das Highlight ihrer Bilderserie - in der sie unter anderem in ein rohes Steak schnitt und textete: "Heute verputzt ihr die Argentinier" - zeigte sie in schwarzem Abendkleid mit Flaggenfarben-Armschonern. Neben ihr stand ein Pferd. "Morgen werdet Ihr Argentinien zureiten und zähmen", schrieb sie dazu. Tatsächlich hat Ferres es geschafft, nur ein einziges Argentinien-Klischee zu vergessen. Sie hat nicht geschrieben: "Heute tanzt ihr mit den Argentiniern Tango".