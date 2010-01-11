Deutsche greifen nach europäischen Spitzenposten

Zudem tauchte in Brüssel das Gerücht auf, dass auch der Chef des geplanten Europäischen Auswärtigen Dienstes ein Deutscher werden könnte. Bestätigen will das freilich vorerst noch niemand. Es böte sich allerdings durchaus der eine oder andere erfahrene deutsche EU-Beamte an, wird gemunkelt. Derzeit leitet ein Brite die außenpolitische Abteilung des EU-Ratssekretariats, welche viele Jahre dem früheren EU-Chefdiplomaten Javier Solana zugearbeitet hatte.



Ringen umTrichet-Nachfolge



Auch will das Gerücht nicht verstummen, dass Merkel den derzeitigen deutschen Notenbankchef Axel Weber auf den Sessel des EZB-Präsidenten hieven möchte. Der derzeitige Amtsinhaber, der Franzose Jean-Claude Trichet, tritt im Herbst 2011 zurück. Weber soll aus heutiger Sicht recht gute Chancen haben; als möglicher Konkurrent gilt lediglich Mario Draghi, Chef der italienischen Zentralbank.



Gehen Berlin diese Rochaden auf, ist leichter zu verstehen, warum mit Günther Oettinger als Energiekommissar ein wohl eher farbloser Kandidat in der EU-Kommission ausreicht und im Ringen um EU-Ratspräsident und EU-Außenminister niemals ein deutscher Anwärter an vorderster Front im Spiel war. Das erste Amt ging schließlich an den Belgier Herman van Rompuy, das zweite an die Britin Catherine Ashton. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy erhielt im Gegenzug mit Michel Barnier im Sitz des Binnenmarkt- und Finanzmarktkommissars ein Schwergewicht in der künftigen Kommission.