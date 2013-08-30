Deutsche Kanzlerduelle gibt es im Fernsehen erst seit dem Jahr 2002

Wien. Im Gegensatz zu Österreich, wo das erste Kanzlerduell zwischen dem damaligen amtierenden Regierungschef Josef Klaus (ÖVP) und seinem SPÖ-Herausforderer Bruno Kreisky bereits am 28. Jänner 1970 stattfand, sind Kanzlerduelle in Deutschland erst seit der Bundestagswahl 2002 üblich.



Dabei hatte schon Willy Brandt vor der Wahl im Jahr 1969 den amtierenden Kanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) zu einer Debatte herausgefordert, dieser hatte aber ebenso abgewunken wie drei Jahre später Brandt selbst, der nicht mit Rainer Barzel (CDU) allein in den Ring steigen wollte. Von 1972 bis 1987 gab es im deutschen Fernsehen dann kurz vor dem Wahltag die sogenannten Elefantenrunden mit den Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien.



Ab der Bundestagswahl 1990 weigerte sich der damalige Regierungschef Helmut Kohl (CDU), an den Elefantenrunden teilzunehmen.



Das erste TV-Duell zwischen den Kanzlerkandidaten von SPD und CDU/CSU fand erst am 25. August 2002 statt. Der amtierende Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein Herausforderer Edmund Stoiber (CSU) diskutierten zuerst in den Privatsendern RTL und Sat.1 und zwei Wochen später in den staatlichen Sendern ARD und ZDF miteinander. Beide Lager sahen jeweils ihren Kandidaten als Sieger der Debatten, die Zuseher bevorzugten Gerhard Schröder, der dann auch die Wahlen gewann.



Schröder wollte auch vor der Bundestagswahl 2005 zwei Debatten mit seiner CDU-Herausfordererin Angela Merkel führen. Merkel sagte aber wegen Terminproblemen nur für eine Debatte am 4. September zu, die von den staatlichen und den privaten Sendern übertragen wurde. Umfragen sahen wieder Schröder als Sieger, nach den Wahlen wurde aber Merkel Kanzlerin einer großen Koalition aus CDU/CSU und SPD.



2009 stellten sich Amtsinhaberin Merkel und ihr SPD-Herausforderer Frank-Walter Steinmeier am 13. September dem bisher letzten Kanzlerduell, das neben den bisherigen Sendern auch vom Sender Phoenix in Gebärdensprache übertragen wurde. Das Duell endete unentschieden, Merkel gewann die Wahl.