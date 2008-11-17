Deutsche Manager planen Entlassungen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
Zahlreiche deutsche Unternehmen planen einer Umfrage zufolge in den kommenden Monaten einen Stellenabbau. Knapp ein Drittel von rund 800 befragten Topmanagern wolle in den kommenden zwölf Monaten die Mitarbeiterzahl verringern, wie das Handelsblatt aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Droege zitierte.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Nur 14 Prozent der Manager wollen demnach weitere Beschäftigte einstellen. Die Zahl der Unternehmen, die in den kommenden zwölf Monaten zusätzliche Mitarbeiter einstellen wollen, sei erstmals seit drei Jahren kleiner als die Zahl derer, die ihre Mitarbeiterzahl reduzieren will. (APA)