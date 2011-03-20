Deutsche Proteste gegen AKWs

Es war ein so genannter Sonntagsspaziergang, den - laut Angaben der Polizei - 2.000 Menschen mit Fahnen und Transparenten vom Bahnhof in Biblis zum Atomkraftwerk unternahmen. Mit dabei hatten sie Transparente mit Slogans wie Nicht euer Gehirn abschalten, sondern Atomkraftwerke.



Einen Teilerfolg hatten sie schon vor Beginn der Veranstaltung errungen: Der Block A des AKWs musste am Freitag auf Anweisung des hessischen Umweltministeriums vom Netz genommen werden. Der Block B wird zur Zeit gewartet und ist daher nicht in Betrieb.



Bundesweiter Aktionstag



Am Montag, dem 21. März, werden in Deutschland an mehr als 620 Orten bundesweit Mahnwachen abgehalten. Ziel der Demonstranten ist der sofortige Ausstiegs Deutschlands aus der Atomenergie.



Die dezentrale Aktion wird über eine Website koordiniert, auf der alle Termine von Aachen bis Zwickau angerufen werden können.



Für 26. März sind schließlich in Berlin, Hamburg, Köln und München Großdemonstrationen für den Atomausstieg geplant. Dazu aufgerufen haben unter anderem Attac, Die Naturfreunde, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie Robin Wood.



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