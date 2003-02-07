Deutsche Quelle-Shops verkaufen nun Briefmarken

Das teilte die Deutsche Post am Donnerstag mit. In einem Pilotversuch würden rund 1.000 Quelle-Shops ab März ein postalisches Basissortiment wie Briefmarken und einige Paketarten anbieten. Der Konzern wolle noch 2003 entscheiden, ob aus dem Modellversuch eine dauerhafte Einrichtung werden solle.



Es gebe keine Überlegungen, dieses Projekt auf Österreich umzulegen, weil hierzulande die Postpartner eine ähnliche Vertriebsfunktion erfolgreich eingenommen hätten, sagte Johannes Angerer, Sprecher der Österreichischen Post AG, auf Anfrage. Die heimische Post kooperiert mit Versendern in Sachen Logistik; so sei zum Beispiel vor einigen Monaten ein Hauptpostamt bei Otto Versand in Karlsdorf eingerichtet worden, so Angerer.