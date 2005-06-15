Deutsche Städte im Aufwind

1Vor wenigen Jahren noch verbrachte kaum jemand einen Wochenendurlaub in Städten wie Stuttgart, Bonn oder Düsseldorf. Der Tourismus in diese Regionen boomt seit einiger Zeit. Auch Köln verbucht bei Gästeankünften und Übernachtungen stetige Zuwächse.



Die Billigfluglinien, die seit Ende 2002 Köln anfliegen, haben an dem "Gästeboom sicher einen gewichtigen Anteil", sagt Olaf Pohl, Pressesprecher von Köln-Tourismus, gegenüber der "Wiener Zeitung". In Bonn und Stuttgart sieht man das ähnlich. "Es ist natürlich hervorragend, dass uns Low Cost Airlines anfliegen", meint Karin Storz von Stuttgart-Tourismus.



Einig sind sich die Touristiker aber auch, dass Billigfluglinien allein noch keine Gäste locken: "Natürlich muss eine Destination etwas zu bieten haben", betont Pohl, und nennt für seine Region den Dom mit jährlich 6,5 Millionen Besuchern, den Karneval und Weihnachtsmärkte und Großereignisse wie den Weltjugendtag (siehe Artikel links). Und, fügt Pohl hinzu, Köln sei nicht allein per Flugzeug zu erreichen: "Selbst übers Wasser kann man zu uns kommen."