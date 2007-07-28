Deutscher Grüner: Vatikan ist menschenfeindlich

Dabei bezog er sich auf die in der vergangenen Woche publizierte Studie "Für ein Leben in Würde". Die Evangelische Kirche ruft darin Christen zum Engagement bei der "Prävention, Pflege und Behandlung, bei der Versorgung der Aids-Waisen und für die Betroffenen und Ausgegrenzten" auf.



Grünen-Politiker Beck lobte die Haltung der EKD zur Benutzung von Kondomen. Die evangelische Kirche habe erkannt, dass es besser sei, "ein Kondom zu benutzen, als unsafen Sex zu haben."



Er schlug vor, die Schrift der EKD nach Rom zu schicken: "Hier können der Papst und der Vatikan noch viel lernen."



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+++ Für ein Leben in Würde