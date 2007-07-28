Deutscher Grüner: Vatikan ist menschenfeindlich

Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im deutschen Bundestag, Volker Beck, hat die Haltung des Vatikans zu AIDS scharf kritisiert. "Möge der Heilige Geist auch über die Besserwisser in Rom kommen, die mit ihrer menschenfeindlichen Enthaltsamkeitspredigt die Verbreitung von HIV in den christlichen Gebieten Afrikas indirekt mit zu verantworten haben", sagte Beck zur Netzeitung. Er empfahl den katholischen Würdenträgern die Evangelische Kirche (EKD) als Beispiel.
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Dabei bezog er sich auf die in der vergangenen Woche publizierte Studie "Für ein Leben in Würde". Die Evangelische Kirche ruft darin Christen zum Engagement bei der "Prävention, Pflege und Behandlung, bei der Versorgung der Aids-Waisen und für die Betroffenen und Ausgegrenzten" auf.
Grünen-Politiker Beck lobte die Haltung der EKD zur Benutzung von Kondomen. Die evangelische Kirche habe erkannt, dass es besser sei, "ein Kondom zu benutzen, als unsafen Sex zu haben."
Er schlug vor, die Schrift der EKD nach Rom zu schicken: "Hier können der Papst und der Vatikan noch viel lernen."
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+++ Für ein Leben in Würde