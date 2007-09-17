Dialog mit den Religionen

"Es geht darum klarzustellen, dass die Werte der Demokratie für alle gelten", sagte Gusenbauer der "Wiener Zeitung". Neuerlich betonte er: "Der Islam oder eine andere Religion ist nicht unser Feind, sondern der Terrorismus."



Vizekanzler Wilhelm Molterer ist nicht zu diesem Dialog geladen. Er hat aber seinerseits vorgeschlagen, einen Runden Tisch abzuhalten, um eine Wertediskussion zu führen. Derzeit ist man im Vizekanzleramt mit den Vorbereitungen beschäftigt. Es ist noch nicht ganz ausdiskutiert, ob das ein Runder Tisch der Regierung mit den Religionen oder ein Runder Tisch aller Parteien mit den Religionen werden soll.



Anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften