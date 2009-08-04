Dick, alt und trotzdem im TV

Darf man heutzutage eine Fernsehsendung einfach "Der Dicke" nennen? In Zeiten, da die political correctness soweit gediehen ist, dass ein "Mohr im Hemd" als rassistisch angesehen wird, kann es da sein, dass Menschen, deren Körper aus anderen Gründen nicht der Norm entspricht, einfach auf dieses Merkmal reduziert werden? Solcherart Gedanken hat sich die ARD sicher nicht gemacht, als sie die neue Anwalts-Serie mit Günther Pfaff ins Programm hob. Beim "Bullen von Tölz", auf den der Titel auch gepasst hätte, war man vorsichtiger (ein Bulle ist nicht nur gewichtig, sondern auch stark). Andererseits würde ein Titel wie "Der Alte" heute wohl auch nur mehr unter Protest der Senioren-Lobby durchgehen. Und was ist erst, wenn der Alte auch noch dick wäre?